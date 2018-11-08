Семь человек тушили горящую "Газель" в Новомосковске

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-08T11:08:23+03:00

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8 ноября 2018 года в 09:13 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля "Газель" по улице Космонавтов города Новомосковска Тульской области.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-25.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия выгорел моторный отсек, обгорела кабина и салон.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.