2018-11-08T10:44:55+03:00
Происшествия

В Туле акушер-гинеколог повредил пациентке матку во время аборта

В результате женщине пришлось удалить матку
Виктория ЯКУШИНА
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54-летний врач акушер-гинеколог одного из частных медицинских центров Тулы осужден за причинение тяжкого вреда здоровью пациентки по неосторожности.

Как выяснилось, днем 27 июня 2018 года, пострадавшая обратилась в клинику с просьбой провести ей искусственное прерывание беременности.

В этот же день врач акушер-гинеколог медучреждения провел девушке аборт, но в процессе операции допустил дефект в виде перфорации стенки матки. Это повлекло непоправимые последствия. Пришлось удалить матку.

В результате, согласно выводам экспертов здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

За содеянное приговором суда обвиняемому было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также лишение права заниматься профессиональной деятельностью сроком на 1 год.

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