8 ноября в южной части Тулы будет пониженное давление воды
Об этом сообщает администрация города Тулы
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8 ноября 2018 года в Туле пройдут работы по переключению замененного участка водовода диаметром 500 мм Непрейковского водозабора.
В связи с этим, с 8:00 и до окончания работ будет наблюдаться пониженное давление холодной воды в южной части Советского, Центрального и Привокзального округов города Тулы (южнее улицы Гоголевской).
Специалисты предупреждают, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.