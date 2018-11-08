8 ноября в южной части Тулы будет пониженное давление воды

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-08T10:17:49+03:00

Об этом сообщает администрация города Тулы

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8 ноября 2018 года в Туле пройдут работы по переключению замененного участка водовода диаметром 500 мм Непрейковского водозабора.

В связи с этим, с 8:00 и до окончания работ будет наблюдаться пониженное давление холодной воды в южной части Советского, Центрального и Привокзального округов города Тулы (южнее улицы Гоголевской).

Специалисты предупреждают, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.