Под Тулой "Солярис" столкнулся со встречным "Фольксвагеном"
Пострадали двое
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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7 ноября 2018 года, в 20:15 на 31-м километре автодороги Подъезд к г. Туле (от автодороги М-2 «Крым») в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП.
32-летняя женщина на автомобиле «Хендай Солярис», по предварительной информации, столкнулся со встречным автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением девушки 28 лет.
В результате ДТП в Тульской области в районную больницу с различными травмами госпитализированы водитель автомобиля «Фольксваген» и его пассажир - 34-летняя женщина.