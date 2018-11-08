Под Тулой "Солярис" столкнулся со встречным "Фольксвагеном"

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-08T10:06:53+03:00

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7 ноября 2018 года, в 20:15 на 31-м километре автодороги Подъезд к г. Туле (от автодороги М-2 «Крым») в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП.

32-летняя женщина на автомобиле «Хендай Солярис», по предварительной информации, столкнулся со встречным автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением девушки 28 лет.

В результате ДТП в Тульской области в районную больницу с различными травмами госпитализированы водитель автомобиля «Фольксваген» и его пассажир - 34-летняя женщина.