Жительница Тульской области пыталась убить свою соседку ножом

СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-08T09:44:53+03:00

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56-летняя жительница города Ефремова Тульской области признана виновной в покушении на убийство.

Как выяснилось, 7 июля 2018 года, женщина находилась на балконе своей квартиры, откуда увидела на улице около подъезда соседку по дому, которую она ранее не взлюбила.

Осужденная взяла из квартиры нож, вышла на улицу, подошла к знакомой и ударила ее лезвие в грудную клетку.

От гибели женщину спасла соседка, которая находилась поблизости. Она оттолкнула осужденную от потерпевшей. Женщине была оказана медпомощь.

Приговором суда жительнице Ефремова назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.