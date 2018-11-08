Тульские школьники заняли первое место в конкурсе «Робомания-2018»
В очном туре конкурса первое место занял «Робот-полировщик полов»
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Обучающиеся 5-6 классов центра образования № 42 победили в конкурсе «Робомания-2018», проводимом ТГПУ имени Л.Н. Толстого.
На заочном туре юные изобретатели представили три проекта: «Робот-турник-мэн», «Робот-часики», «Робот-полировщик полов».
В очном туре конкурса первое место занял «Робот-полировщик полов», разработанный учениками 6 класса Арефичевым Михаилом, Богословским Никитой, Лаптевым Михаилом.