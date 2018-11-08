2018-11-08T09:15:09+03:00
Общество

В Туле скончался ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Добровольский

Алексей Дюмин выразил соболезнования родным ветерана
Мария ВЛАСОВА
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Почетный гражданин Тульской области Анатолий Михайлович ДобровольскийПочетный гражданин Тульской области Анатолий Михайлович Добровольский
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7 ноября в Туле скончался ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Добровольский. Анатолия Михайловича не стало на 95-м году жизни.

Глава региона Алексей Дюмин выразил соболезнования родным Почетного гражданина Тульской области.

- Ушел из жизни преданный стране офицер, мужественный и волевой человек. Анатолий Михайлович с честью прошел суровые испытания Великой Отечественной войны, — отметил Алексей Дюмин. - Его боевой путь в войсковой разведке – пример героизма и отваги. В мирное время он продолжал служить Родине, укреплял боеспособность армии, внес большой вклад в организацию работы Тульского областного военного комиссариата.

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