В Туле на ул. Ложевой сгорел автомобиль "Субару"
8 ноября в Туле на ул. Ложевой загорелся автомобиль "Субару Форестер". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:31.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 4 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. В автомобиле обгорело лакокрасочное покрытие передней правой стороны бампера, капота и крыла, обгорела обивка салона по всей площади. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.