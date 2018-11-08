В Туле на ул. Ложевой сгорел автомобиль "Субару"

СЕГОДНЯ 08:25 2018-11-08T09:17:01+03:00

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить

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8 ноября в Туле на ул. Ложевой загорелся автомобиль "Субару Форестер". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:31.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 4 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В автомобиле обгорело лакокрасочное покрытие передней правой стороны бампера, капота и крыла, обгорела обивка салона по всей площади. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.