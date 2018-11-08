2018-11-08T09:17:13+03:00
Происшествия

В тульском поселке Горелки полыхало здание

Причина пожара выясняется
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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7 ноября в п. Горелки в мкр. Солнечный загорелось здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:41.

На место происшествия сразу выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 4 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Внутри здания обгорели стены. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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