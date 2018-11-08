В Тульской области сгорело нежилое здание

СЕГОДНЯ 08:05 2018-11-08T08:05:18+03:00

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7 ноября в Богородицке в мкр. Октябрьский загорелось неэксплуатируемое здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:22.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 12 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Внутри здания сгорел мусор, обгорела деревянная стена. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.