В Тульской области дознаватель пойман на взяточничестве

СЕГОДНЯ 16:53 2018-11-07T16:53:34+03:00

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия

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В СУ СКР по Тульской области в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мелкое взяточничество".

Как выяснилось, ночью 14 июня 2018 года, дознаватель отдела полиции «Чернский» МОМВД России «Плавский», находясь при исполнении служебных обязанностей, на территории Чернского района Тульской области, получил взятку в виде денег в сумме 5 000 рублей на расчетный счет.

За это он изменил показания подозреваемой в совершении кражи мобильного телефона, в результате чего установить ее причастность к хищению стало невозможным.

Дело в отношении полицейского было возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Тульской области совместно с ОРЧ (СБ) УМВД России по Тульской области.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о выборе для мужчины меры пресечения.

Кроме того, в УМВД России по Тульской области проводится служебная проверка по факту противоправного деяния, совершенного сотрудником полиции. По ее итогам будет принято решение об увольнении дознавателя со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка его действиям.