В администрации Тулы обсудили вопросы пассажирских перевозок
Сегодня, 7 ноября, прошло рабочее совещание с представителями транспортных компаний, осуществляющих регулярные перевозки в границах МО город Тула.
В ходе совещания были подняты вопросы организации пассажирских перевозок.
Перевозчикам были даны указания о наведении организационного порядка на маршрутах.
Кроме того, до 20 ноября 2018 года поручено организовать работу по выпуску транспорта на линию в соответствии с плановыми показателями.
В связи с предстоящими изменениями погодных условий перевозчикам даны контактные телефоны служб, ответственных за уборку участков улично-дорожной сети города, разъяснен порядок информирования служб города о возникновении наледи, снежных заносов или иных дорожных ситуаций, создающих угрозу безопасности перевозок.