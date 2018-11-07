2018-11-07T16:49:53+03:00
Общество

В администрации Тулы обсудили вопросы пассажирских перевозок

До 20 ноября 2018 года перевозчикам поручено организовать работу по выпуску транспорта на линию в соответствии с плановыми показателями
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 7 ноября, прошло рабочее совещание с представителями транспортных компаний, осуществляющих регулярные перевозки в границах МО город Тула.

В ходе совещания были подняты вопросы организации пассажирских перевозок.

Перевозчикам были даны указания о наведении организационного порядка на маршрутах.

Кроме того, до 20 ноября 2018 года поручено организовать работу по выпуску транспорта на линию в соответствии с плановыми показателями.

В связи с предстоящими изменениями погодных условий перевозчикам даны контактные телефоны служб, ответственных за уборку участков улично-дорожной сети города, разъяснен порядок информирования служб города о возникновении наледи, снежных заносов или иных дорожных ситуаций, создающих угрозу безопасности перевозок.

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