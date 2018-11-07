В Центральном округе продолжается снос незаконных построек
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В Центральном территориальном округе Тулы продолжают сносить аварийные бесхозные сараи и другие незаконные постройки. На данном участке планируется снести 57 таких строений.
Снос незаконных построек осуществляется по поручению главы администрации г. Тулы Евгения Авилова об организации работ в рамках реализации проекта по ревитализации территорий исторического центра города.
Сегодня, 7 ноября, работы проводятся на улице Пирогова.