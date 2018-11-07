К Новому году в Туле зальют 26 катков, в том числе на площади Ленина и Казанской набережной
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При благоприятных погодных условиях в Туле будет залито 26 катков и хоккейных коробок во всех территориальных округах.
7 декабря на главной площади города откроется Губернский каток. Как и в прошлом году, его посещение будет бесплатным для всех желающих. Кроме основной площадки для массового катания будет работать отдельная зона для игры в хоккей.
Также каток появится на новой Казанской набережной.