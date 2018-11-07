В Туле прогнозируется сильный туман
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями!
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По данным синоптиков, 7 ноября 2018 года, с сохранением ночью и в первой половине дня 8 ноября 2018 года на территории Тульской области ожидается туман с видимостью 200 - 500 м, местами до 100 м, в отдельных районах гололед.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".