2018-11-07T15:38:53+03:00
Происшествия

22 человека тушили двухэтажное здании в Новомосковске

Причина пожара в Тульской области устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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7 ноября 2018 года в 11:54 в службу спасения сообщили о возгорании двухэтажного здания по улице Зеленая села Стрельцы ГО Новомосковск Тульской области.

На место происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета ПСЧ-57 и ПСЧ-25, по одному расчету ПСЧ-78, ПСЧ-77 и ПЧ-66.

Пламя удалось погасить за 24 минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, второй этаж выгорел по всей площади, обрушелось межэтажное перекрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 22 человека и 7 единиц техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

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