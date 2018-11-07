Житель Тульской области порезал женщину ручной косой
Белевским районным судом житель Тульской области осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Как выяснилось, в июле 2018 года мужчина, в ходе ссоры, взял лежащую на земле ручную косу и умышленно нанес женщине один удар режущей частью в область колена.
Он причинил ей сквозную колото-резаную рану левой подколенной ямки, которая по признаку опасности для жизни квалифицируется как причиненный тяжкий вред здоровью.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в исправительной колонии общего режима.
Осужденный был взят под стражу в зале суда.
Судом также был удовлетворен заявленный прокурором Белевского района Тульской области гражданский иск. С осужденного в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области взыскан материальный ущерб за лечение потерпевшей в размере 6697 рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.