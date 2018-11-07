25 молодых тульских полицейских приняли Присягу

СЕГОДНЯ 15:19 2018-11-07T15:20:08+03:00

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25 слушателей Центра профессиональной подготовки Управления МВД России по Тульской области сегодня, 7 ноября 2018 года, приняли Присягу сотрудника ОВД.

Завершив курс подготовки, они стали полноправными полицейскими и пополнят различные службы и подразделения Управления.

С принятием присяги молодых полицейских поздравили ветераны органов внутренних дел области и члены Общественного совета при УМВД, а также начальник УМВД Сергей Галкин.

Глава органов внутренних дел региона выразил уверенность, что пополнившие ряды полиции стражи порядка станут достойными продолжателями традиций Управления и внесут свою лепту в написание славной истории тульской полиции.