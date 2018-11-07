Остановку «Площадка» в Туле перенесут на 100 метров

СЕГОДНЯ 15:14 2018-11-07T16:07:55+03:00

Об этом сообщили в администрации города Тулы

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С 10 ноября 2018 года автобусный остановочный пункт «Площадка» (нечетная сторона) будет перенесен с привычного всем тулякам места расположения на 100 метров в сторону центра города.

Это необходимо провести для того, чтобы дислокация остановки соответствовала требованиям нормативной документации, действующей в области, а также обеспечения безопасности дорожного движения.

Остановка будет перенесена за пределы перекрестка улицы Пролетарской и улицы Демидовская Плотина. Новый остановочный пункт будет обустроен заездным карманом для общественного транспорта.

Также отметим, что посадка и высадка пассажиров на автобусы маршрутов № 21 «Малые Гончары - Щегловская Засека», № 25 «пос. Скуратово (пос. Угольный) - Тульский областной онкологический диспансер», № 64 «ул. Железнодорожная - ул. Токарева - Детская областная больница» будет производиться на существующей трамвайной остановке, расположенной на ул. Демидовская Плотина в районе дома №43.