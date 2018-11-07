2018-11-07T16:07:55+03:00
Общество

Остановку «Площадка» в Туле перенесут на 100 метров

Об этом сообщили в администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Схема перемещения остановочного пунктаСхема перемещения остановочного пункта
Изменить размер текста:

С 10 ноября 2018 года автобусный остановочный пункт «Площадка» (нечетная сторона) будет перенесен с привычного всем тулякам места расположения на 100 метров в сторону центра города.

Это необходимо провести для того, чтобы дислокация остановки соответствовала требованиям нормативной документации, действующей в области, а также обеспечения безопасности дорожного движения.

Остановка будет перенесена за пределы перекрестка улицы Пролетарской и улицы Демидовская Плотина. Новый остановочный пункт будет обустроен заездным карманом для общественного транспорта.

Также отметим, что посадка и высадка пассажиров на автобусы маршрутов № 21 «Малые Гончары - Щегловская Засека», № 25 «пос. Скуратово (пос. Угольный) - Тульский областной онкологический диспансер», № 64 «ул. Железнодорожная - ул. Токарева - Детская областная больница» будет производиться на существующей трамвайной остановке, расположенной на ул. Демидовская Плотина в районе дома №43.

Схема перемещения остановочного пункта

Схема перемещения остановочного пункта

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области дознаватель пойман на взяточничестве
В администрации Тулы обсудили вопросы пассажирских перевозок
В Центральном округе продолжается снос незаконных построек
Тульские кладбища приводят в порядок
К Новому году в Туле зальют 26 катков, в том числе на площади Ленина и Казанской набережной
Добровольно. Бесплатно. Интересно
Стелу в сквере Тульского рабочего полка реконструируют в 2019 году
В Туле прогнозируется сильный туман
22 человека тушили двухэтажное здании в Новомосковске
В Туле продолжаются работы по высадке тюльпанов
Житель Тульской области порезал женщину ручной косой
25 молодых тульских полицейских приняли Присягу
Житель Тульской области расстрелял припаркованный автомобиль и напугал жителя деревни
В Туле открыли памятную доску погибшему сотруднику ППС Анатолию Котову
В Туле двух мужчин, обокравших дом, задержали в тот же день
В деревне Бутырки шесть человек тушили горящий дом
На улице Сурикова в Туле прошла комиссионная приемка тротуара
Игорь Семшов ушел из новомосковского «Химика»