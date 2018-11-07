2018-11-07T15:00:33+03:00
Происшествия

Житель Тульской области расстрелял припаркованный автомобиль и напугал жителя деревни

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд
Виктория ЯКУШИНА
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48-летний житель Тулы обвиняется в угрозе убийством, незаконном хранении оружия, а также наркопреступлении.

Как выяснилось, в периоды времени с 15 декабря 1992 года по 15 января 1993 года, с 01 сентября 2003 года по 30 ноября 2003 года обвиняемый приобретал огнестрельное оружие и боеприпасы, которые хранил в своем доме, расположенном в деревне Синегубово Чернского района Тульской области.

Ночью 19 августа 2018 года пьяный мужчина перенес часть имевшегося у него огнестрельного оружия на свою придомовую территорию и стохранил указанные предметы под деревом, расположенным неподалеку от его дома.

После этого обвиняемый достал из пристройки к дому огнестрельное оружие, пришел с ним на территорию одного из домов, расположенных в той же деревне, где он проживал.

Там он несколько раз выстрелил в припаркованный у дома автомобиль, затем несколько раз в воздух, после чего постучал в дверь.

Проживавший там мужчина открыл дверь и попросил обвиняемого прекратить буянить. Тогда обвиняемый показал мужчине оружие и пригрозил убийством. Мужчина испугался, забежал в дом и запер за собой металлическую дверь.

Обвиняемый несколько раз выстрелил в дверь и дверную коробку, а после решил зайти в дом и поговорить с мужчиной. Однако, тот ему дверь не открыл.

Тогда обвиняемый разбил прикладом огнестрельного оружия окно, через которое проник к мужчине в дом.

- 19 августа 2018 года в доме обвиняемого произведены осмотр места происшествия, обыски, в результате проведения которых обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

Также следователям известно, что днем 7 августа 2018 года, обвиняемый в лесополосе деревни Синегубово-3 Чернского района Тульской области обнаружил кусты конопли.

Он сорвал их и принес домой для того, чтобы высушить и впоследствии употреблять.

Мужчина измельчил и расфасовал растения и сохранил в своем доме. 19 августа 2018 года в доме и гараже обвиняемого проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято данное наркотическое вещество.

В результате, уголовное дело в отношении мужчины с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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