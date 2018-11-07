В Туле открыли памятную доску погибшему сотруднику ППС Анатолию Котову

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-07T14:43:43+03:00

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7 ноября в УМВД России по Тульской области стартовали мероприятия, посвящённые Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

В рамках мероприятий состоялось открытие памятной доски погибшему при выполнении служебных обязанностей на Севером Кавказе младшему лейтенанту милиции Анатолию Анатольевичу Котову - инструктору по боевой и служебной подготовке полка патрульно-постовой службы УВД Тульской области.

19 апреля 2011 года в Северо-Кавказском регионе Анатолий Котов попал под обстрел боевиков. В результате огнестрельного ранения, нанесенного вооруженными преступниками, он скончался.

Мемориальная доска открылась на здании отдельного батальона патрульно-постовой службы, где работают коллеги Анатолия Котова.