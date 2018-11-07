В Туле открыли памятную доску погибшему сотруднику ППС Анатолию Котову
7 ноября в УМВД России по Тульской области стартовали мероприятия, посвящённые Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.
В рамках мероприятий состоялось открытие памятной доски погибшему при выполнении служебных обязанностей на Севером Кавказе младшему лейтенанту милиции Анатолию Анатольевичу Котову - инструктору по боевой и служебной подготовке полка патрульно-постовой службы УВД Тульской области.
19 апреля 2011 года в Северо-Кавказском регионе Анатолий Котов попал под обстрел боевиков. В результате огнестрельного ранения, нанесенного вооруженными преступниками, он скончался.
Мемориальная доска открылась на здании отдельного батальона патрульно-постовой службы, где работают коллеги Анатолия Котова.
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области