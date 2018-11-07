2018-11-07T13:45:52+03:00
Происшествия

В Туле двух мужчин, обокравших дом, задержали в тот же день

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»
Мария ВЛАСОВА
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В Туле двое мужчин обокрали дом в Центральном округе. Злоумышленники забрались внутрь, взломав входную дверь. Их наживой стали различные вещи стоимостью около 9 тысяч рублей, которые они собирались продать. Но не успели, спустя непродолжительное время после совершения кражи их задержал наряд ППС.

50-летний мужчина и его 39-летний подельник признались в содеянном. У них изъято похищенное. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

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