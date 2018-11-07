В деревне Бутырки шесть человек тушили горящий дом

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-07T12:11:02+03:00

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7 ноября 2018 года в 09:00 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Узловский район, д. Бутырки.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-30 и ПСЧ-62.

Пламя удалось погасить за 7 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, в чердачном помещении сгорело сено, комнаты закоптились по всей площади, пристройка выгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.