Игорь Семшов ушел из новомосковского «Химика»
Футбольный клуб «Химик» и главный тренер Игорь Семшов расторгли контракт. Как отмечает пресс-служба клуба - по взаимному соглашению сторон.
На оставшийся период первенства ПФЛ Семшова заменит Роман Титов.
Уже бывший главный тренер попрощался с футболистами, пожелав им профессионального роста и успехов.
- Лично для меня приход в Новомосковск был вызовом - я хотел увидеть футбольную структуру с ее основания, доказать самому себе, что смогу сделать первые шаги в роли главного тренера в команде ПФЛ. Здесь я получил огромный опыт, который, надеюсь, позволит мне двигаться дальше. Я благодарю всех болельщиков и любителей спорта Новомосковска за поддержку. У вашего города богатая футбольная история и, я уверен, славное будущее, поэтому обязательно приходите на стадион и болейте за “Химик”, - отметил Игорь Семшов.
- Руководство благодарит Игоря Семшова за его работу в клубе, высокие спортивные результаты и желает удачной тренерской карьеры. Наше сотрудничество принесло пользу футболистам, позволило решить вопросы популяризации футбола, привлекло интерес СМИ и общественности. Имя Игоря Семшова навсегда останется в истории клуба, - написали в пресс-службе клуба.
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