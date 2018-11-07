2018-11-07T11:06:27+03:00
Спорт

Игорь Семшов ушел из новомосковского «Химика»

Уже бывший главный тренер попрощался с футболистами
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ФК "Химик"Фото: ФК "Химик"
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Химик» и главный тренер Игорь Семшов расторгли контракт. Как отмечает пресс-служба клуба - по взаимному соглашению сторон.

На оставшийся период первенства ПФЛ Семшова заменит Роман Титов.

Уже бывший главный тренер попрощался с футболистами, пожелав им профессионального роста и успехов.

- Лично для меня приход в Новомосковск был вызовом - я хотел увидеть футбольную структуру с ее основания, доказать самому себе, что смогу сделать первые шаги в роли главного тренера в команде ПФЛ. Здесь я получил огромный опыт, который, надеюсь, позволит мне двигаться дальше. Я благодарю всех болельщиков и любителей спорта Новомосковска за поддержку. У вашего города богатая футбольная история и, я уверен, славное будущее, поэтому обязательно приходите на стадион и болейте за “Химик”, - отметил Игорь Семшов.

- Руководство благодарит Игоря Семшова за его работу в клубе, высокие спортивные результаты и желает удачной тренерской карьеры. Наше сотрудничество принесло пользу футболистам, позволило решить вопросы популяризации футбола, привлекло интерес СМИ и общественности. Имя Игоря Семшова навсегда останется в истории клуба, - написали в пресс-службе клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Семшов может стать главным тренером тульского "Арсенала"

Олег Кононов написал заявление об увольнении (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле двух мужчин, обокравших дом, задержали в тот же день
В деревне Бутырки шесть человек тушили горящий дом
На улице Сурикова в Туле прошла комиссионная приемка тротуара
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикамООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
С 8 ноября в Тульской области заработает система «Снег»
В Туле пройдет плановое отключение светофоров
Очистные сооружения в Туле будут реконструированы
В Тульской области дети добираются в школу по бездорожью
В Донском тяжелая железнодорожная техника разбила дорогу
В Тульской области тело без вести пропавшей женщины нашли в лесополосе
В трех районах Тулы отключат холодную воду
В Пролетарском районе пресечена несанкционированная торговля
В ДК "Косогорец" пройдет Всероссийская выставка собак
Сотрудница АО «ТНС энерго Тула» приняла участие в областном конкурсе «Лучшие семейные традиции»
В Тульской области открылась «горячая линия» по вопросам такси и каршеринга
В тульском Заречье демонтируют ветхие постройки
За неделю в Тульской области было зарегистрировано почти пять тысяч случаев ОРВИ
Полицейские Тульской области стали донорами крови
В деревне Верхняя Иншинка нашли снаряд времен войны
В Туле стартовал II этап всероссийской олимпиады школьников
Ремонт дорог в Туле подходит к завершению
На участке Щекинского шоссе обнаружен карстовый разлом
Туляк, прописавший 51 мигранта, отправится под суд