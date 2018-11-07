2018-11-07T10:44:30+03:00
Общество

С 8 ноября в Тульской области заработает система «Снег»

Жители смогут круглосуточно сообщать о неубранном снеге
Виктория ЯКУШИНА
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В 2017 году в Тульской области впервые была опробована и показала свою эффективность система «Снег». С ее помощью были приняты меры по более чем 7 000 заявок граждан.

В этом году система начнет работать с 8 ноября. Жители смогут круглосуточно сообщать о неубранном снеге по телефонам ЕДДС своих муниципальных образований. Министр подчеркнул, что по регламенту вопросы должны быть решены в течение двух дней с момента обращения.

Созданы мобильные группы для контроля качества уборки придомовых территорий и кровель. С ухудшением погодных условий на регулярной основе будут проводиться рейдовые мероприятия.

Тулаавтодор приступил к зимнему дежурству с 29 октября: определены опасные участки, расстановка сил и средств при осадках, нормативные сроки снегоочистки.

Ввсе ответственные службы должны находиться в режиме постоянной готовности, контроль за этой работой осуществляет первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

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