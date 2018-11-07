2018-11-07T09:19:02+03:00
Общество

Очистные сооружения в Туле будут реконструированы

Будет построен цех механического обезвоживания
Виктория ЯКУШИНА
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В Туле реализуется первый этап проекта по устранению запаха от очистных сооружений в Зареченском округе.

Проведен комплекс проектных и строительно-монтажных работ по устройству «куполов» с системой приточно-вытяжной вентиляции с очисткой удаляемого воздуха над приемной камерой. Это позволило сократить выброс неприятных запахов в атмосферу на 10%.

Кроме того, в соответствии с муниципальным контрактом разработан проект по реконструкции очистных сооружений города Тулы (строительство цеха механического обезвоживания).

Проектно-изыскательские работы завершены и проходят экспертизу.

Ориентировочная стоимость строительства цеха механического обезвоживания – 300 млн рублей.

Мероприятия планируется включить в программу «Развитие малых и средних городов России». По словам главы администрации города Тулы Евгения Авилова, работы начнутся в следующем году.

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