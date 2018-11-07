Очистные сооружения в Туле будут реконструированы
В Туле реализуется первый этап проекта по устранению запаха от очистных сооружений в Зареченском округе.
Проведен комплекс проектных и строительно-монтажных работ по устройству «куполов» с системой приточно-вытяжной вентиляции с очисткой удаляемого воздуха над приемной камерой. Это позволило сократить выброс неприятных запахов в атмосферу на 10%.
Кроме того, в соответствии с муниципальным контрактом разработан проект по реконструкции очистных сооружений города Тулы (строительство цеха механического обезвоживания).
Проектно-изыскательские работы завершены и проходят экспертизу.
Ориентировочная стоимость строительства цеха механического обезвоживания – 300 млн рублей.
Мероприятия планируется включить в программу «Развитие малых и средних городов России». По словам главы администрации города Тулы Евгения Авилова, работы начнутся в следующем году.