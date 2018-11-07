2018-11-07T09:24:07+03:00
Общество

В Тульской области дети добираются в школу по бездорожью

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на еженедельном оперативном совещании рассмотрел обращения граждан
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В деревне Заречье Ефремовского района родители учеников просят отремонтировать дорогу, по которой дети добираются в школу. Участок длиной в 300 м детям приходится преодолевать по нескольку раз в день, т.к. на завтрак и обед они ходят в столовую детского сада.

По словам главы администрации Ефремова Сергея Балтабаева, участок дороги до школы (300 м) планировалось отремонтировать в 2017 году, но заявка не прошла конкурсный отбор. Дорога включена в программу «Народный бюджет-2019». Она будет отремонтирована в следующем году. На эти цели потратят 3,5 млн рублей.

Глава региона Алексей Дюмин поручил Сергею Балтабаеву до проведения ремонтных работ содержать дорогу в надлежащем виде, особенно зимой.

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