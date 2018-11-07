В Донском тяжелая железнодорожная техника разбила дорогу

СЕГОДНЯ 08:21 2018-11-07T09:24:13+03:00

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В городе Донском тяжелая железнодорожная техника разбила дорогу по ул. Садовой в микрорайоне Центральном. По словам местной жительницы, к месту вырубки поросли вдоль железной дороги трактора проезжали прямо по асфальту. Обращение было озвучено на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Глава администрации Донского Руслан Бутов пояснил, что по вине железнодорожников гусеницами повреждено дорожное полотно. Рабочие будут оштрафованы. Сейчас асфальт полностью восстановлен.