В Донском тяжелая железнодорожная техника разбила дорогу
Сейчас асфальт полностью восстановлен
Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей Тульской области
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В городе Донском тяжелая железнодорожная техника разбила дорогу по ул. Садовой в микрорайоне Центральном. По словам местной жительницы, к месту вырубки поросли вдоль железной дороги трактора проезжали прямо по асфальту. Обращение было озвучено на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.
Глава администрации Донского Руслан Бутов пояснил, что по вине железнодорожников гусеницами повреждено дорожное полотно. Рабочие будут оштрафованы. Сейчас асфальт полностью восстановлен.