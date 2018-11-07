2018-11-07T09:24:20+03:00
Происшествия

В Тульской области тело без вести пропавшей женщины нашли в лесополосе

По данному факту проводится доследственная проверка
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Вечером 5 ноября в лесополосе около поворота на поселок Горняк Киреевского района было обнаружено тело девушки с гнилостными изменениями без видимых признаков насильственной смерти.

Следователь осмотрел место происшествия. В ходе осмотра изъяты предметы, имеющие значение для проведения проверки.

Погибшей оказалась 29-летняя жительница Ефремовского района. На протяжении месяца женщина числилась без вести пропавшей.

Следственным отделом по г. Киреевск СУ СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в лесополосе тела женщины. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причины смерти женщины. совместно со следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

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