В ДК "Косогорец" пройдет Всероссийская выставка собак

СЕГОДНЯ 17:28 2018-11-06T17:29:24+03:00

Изменить размер текста: A A

11 ноября в 11.00 в ДК «Косогорец» откроется Всероссийская выставка собак всех пород.

Также на территории выставки будет будут присутствовать представители «Тульской региональной общественной организации «Маленькая страна — Мы есть!» Эта организация поддерживает семьи, в которых растет ребенок с аутизмом.

Вашему вниманию будут представлены сувениры, изготовленные руками особенных детей и подростков в Творческих мастерских: вешалки, значки, магниты. При внесении посильного пожертвования любое изделие можно будет забрать домой.

Вход свободный. Косогорец, подростковый и молодежный клуб, Тула, Горького ул., д.32