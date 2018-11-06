В ДК "Косогорец" пройдет Всероссийская выставка собак
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11 ноября в 11.00 в ДК «Косогорец» откроется Всероссийская выставка собак всех пород.
Также на территории выставки будет будут присутствовать представители «Тульской региональной общественной организации «Маленькая страна — Мы есть!» Эта организация поддерживает семьи, в которых растет ребенок с аутизмом.
Вашему вниманию будут представлены сувениры, изготовленные руками особенных детей и подростков в Творческих мастерских: вешалки, значки, магниты. При внесении посильного пожертвования любое изделие можно будет забрать домой.
Вход свободный. Косогорец, подростковый и молодежный клуб, Тула, Горького ул., д.32