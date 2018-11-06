Сотрудница АО «ТНС энерго Тула» приняла участие в областном конкурсе «Лучшие семейные традиции»

СЕГОДНЯ 17:27 2018-11-06T17:27:46+03:00

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Семья начальника коммерческого отдела АО «ТНС энерго Тула» Юлии Комаровой приняла участие в областном конкурсе «Лучшие организованном молодежной политики и «Тульским областным центром молодежи». Всего в мероприятии участвовали 28 семейных династий Тульской области.

Участники «Лучших семейных традиций» состязались в одной из трех номинаций: вокал, хореография, изобразительное искусство. Творчество тульских династий оценивали мастера народных промыслов, представители объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма. Семья Юлии Комаровой была представлена в номинации – изобразительное искусство.

- Нам надо было за 30 минут нарисовать герб семьи, а затем сделать его презентацию и рассказать о наших семейных традициях. Мы все дружно включились в работу. Бабушки расписывали красками самовар. Дочка Кристина рисовала семейное древо. Дедушка отвечал за техподдержку – вовремя подавал краски, карандаши и фломастеры. А я написала девиз нашей семьи: «В Туле за чаем друзей встречаем». И хотя победителями мы не стали, конкурс нам очень понравился. Совместное творчество еще больше объединяет и сближает семью, - подчеркнула Юлия Комарова.

По завершении конкурса его участники были приглашены на сцену дворца Тульского областного центра молодежи, где региональный министр молодежной политики Юлия Вепринцева вручила всем памятные дипломы, билеты в театр, музеи, цирк, а также сладкие призы.