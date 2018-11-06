В Тульской области открылась «горячая линия» по вопросам такси и каршеринга

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-06T16:51:01+03:00

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В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» организовано тематическое консультирование граждан по вопросам, посвященным защите прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга, по телефонам «горячих линий»:

- в г. Туле 8 (4872) 55-55-50; 22-33-51;

- в г. Алексине 8 (902) 846-10-81;

- в г. Новомосковске 8 (48762) 6-54-70;

- в г. Суворове 8 (48763) 2-73-23;

- в г. Щекино 8 (48751) 5-34-30;

- в г. Ефремове 8 (48741) 6-53-86.

Тематическая «горячая линия» будет работать по 19 ноября 2018 года по будням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).