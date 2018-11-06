За неделю в Тульской области было зарегистрировано почти пять тысяч случаев ОРВИ
Заболеваемость ниже эпидемического порога
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В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа.
По состоянию на 2 ноября 2018 года в регионе привито 329942 человека, а это 22% от численности населения.
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная, характерная для данного периода.
На неделе с 29 октября по 4 ноября 2018 года было зарегистрировано 4817 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 47% и ниже уровня предыдущей недели на 6%.
В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога.
По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.