2018-11-06T16:27:05+03:00
Общество

За неделю в Тульской области было зарегистрировано почти пять тысяч случаев ОРВИ

Заболеваемость ниже эпидемического порога
Виктория ЯКУШИНА
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В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа.

По состоянию на 2 ноября 2018 года в регионе привито 329942 человека, а это 22% от численности населения.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная, характерная для данного периода.

На неделе с 29 октября по 4 ноября 2018 года было зарегистрировано 4817 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 47% и ниже уровня предыдущей недели на 6%.

В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

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