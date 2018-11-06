2018-11-06T16:10:21+03:00
Общество

Полицейские Тульской области стали донорами крови

Посещение станции переливания крови - один из способов оказания помощи гражданам
Виктория ЯКУШИНА
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В канун Дня сотрудника ОВД РФ полицейские Тульского региона отдали свою кровь жителям области, нуждающимся в переливании. Стражи порядка всех служб и подразделений Управления не впервые участвуют в таком мероприятии.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, сотрудники стремятся помогать гражданам всеми возможными способами, и посещение станции переливания крови - один из таких.

Примером для полицейских является начальник регионального УМВД Сергей Галкин, который сдает кровь ежегодно на протяжении нескольких десятков лет.

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