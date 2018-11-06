В Туле стартовал II этап всероссийской олимпиады школьников

СЕГОДНЯ 15:39 2018-11-06T15:39:22+03:00

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Сегодня, 6 ноября 2018 года, в образовательных организациях Тулы стартовал II (муниципальный) этап всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года.

Обучающиеся 7-11 классов покажут свои знания в олимпиадах по 24 образовательным предметам. Для проведения муниципального этапа разработаны и утверждены новые интересные задания, созданы муниципальные предметные комиссии.

По результатам муниципального этапа будут сформированы команды для участия в III (региональном) этапе всероссийской олимпиады.