Ремонт дорог в Туле подходит к завершению

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-06T15:38:05+03:00

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Ремонт автомобильных дорог в Туле завершается. Из 87 участков отремонтированы 86. На 90 процентов отремонтирован и последний объект - это участок на ул. Мира от пр. Ленина до ул. Оружейной. Осталось доделать 200 метров верхнего слоя.

Продолжается обустройство подъездных путей к участкам, выделенным многодетным семьям. Общее количество объектов – восемь. Шесть уже завершено.

Продолжается ремонт дорог щебнем. Из 30 объектов 18 сделано, на пяти объектах идут работы.

По ремонту тротуаров запланировано 76 участков. Из них 68 объектов полностью завершены. На восьми объектах работы продолжаются – это более поздние контракты, выполняемые на дополнительные средства.

В рамках аварийно-восстановительного ремонта за минувшую неделю было отремонтировано 87 квадратных метров дорожного полотна.

Завершены работы по устройству дренажа, укреплению откосов насыпи и водоотведению, восстановлению работоспособности участков ливневой канализации. Из 13 запланированных объектов работы выполнены на всех.

Будут дополнительно отремонтированы еще ряд участков. Это три участка в Заречье. На ул. Литейной и Курковой уже обустроена труба и колодец, на 50 процентов выполнены работы по водоотведению.

Производилась прочистка ливневой канализации диаметром 300 мм протяженностью 240 погонных метров. Были прочищены дождеприемные решетки - 55 штук, очищены 5 колодцев от ила и грязи.

В этом году заключен контракт по заделке трещин в асфальте. В 2019 году будет отремонтировано 60 км дорожного полотна.