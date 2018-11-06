На участке Щекинского шоссе обнаружен карстовый разлом

СЕГОДНЯ 15:36 2018-11-06T15:37:26+03:00

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6 ноября 2018 года, на совещании в администрации Тулы обсудили вопрос ремонта Щекинского шоссе. На участке дороги обнаружен карстовый разлом.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов отметил, что указанное шоссе - дорога стратегического значения. Необходимо определяться с объемом работ и проводить ремонт дорожного полотна.

Отметим, что в 2018 этом году заключен контракт по заделке трещин в асфальте. В 2019 году будет отремонтировано 60 км дорожного полотна.