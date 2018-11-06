Туляк, прописавший 51 мигранта, отправится под суд
Жилье для временного проживания мужчина так им не предоставил
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Заместитель прокурора Пролетарского района Тулы утвердил обвинительный акт по уголовному делу. 47-летнего жителя Тулы обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
За год мужчина прописал в жилом помещении в областном центре 51 иностранца – граждан Республик Узбекистан, Украина, Молдова. Однако жилье для временного проживания по указанному адресу он так им не предоставил.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.