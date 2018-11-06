И.о. заместителя руководителя СУ СКР по Тульской области проведет личный прием в Богородицке

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-06T15:01:42+03:00

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8 ноября 2018 года заместитель руководителя СУ СКР по Тульской области полковник юстиции Михаил Петрович Шаль проведет прием граждан в Богородицком межрайонном следственном отделе.

Прием будет осуществляться с 11 до 13 часов в здании Богородицкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области по адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 2.

Запись на прием осуществляется по телефонам 8(4872)304-906, 8(4872)304-943 (аппарат следственного управления), 8(487-61)2-38-13, 8(487-61)2-10-38 (следственный отдел).

Следственное управление принимает заявителей по обращениям, заявлениям, жалобам, касающимся предварительного следствия по уголовным делам и материалам проверок, которые находятся в производстве следователей управления; по жалобам на действия сотрудников аппарата следственного управления и территориальных следственных отделов; по сообщениям о совершенных или готовящихся преступлениях, а также по иным вопросам, касающимся деятельности следственного управления.