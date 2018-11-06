Под видом сотрудника пенсионного фонда туляк обокрал ветерана труда

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-06T14:46:41+03:00

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В Туле 31-летний мужчина обвиняется в краже.

Как выяснилось, 23 июня 2018 года, он, в многоквартирном доме на улице Кутузова позвонил в квартиру местной жительницы, представился сотрудником пенсионного фонда и сообщил, что ветеранам труда предоставляются выплаты в размере 3500 рублей.

Потерпевшая, поверив в это, впустила обманщика в квартиру. На просьбу предоставить документы, удостоверяющие личность, женщина отдала тому паспорт, в котором между страниц хранились 9000 рублей.

Мужчина попросил принести ему стакан воды и, воспользовавшись тем, что пенсионерка вышла из коридора, похитил из ее паспорта деньги и сбежал.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд.