Судебные приставы и сотрудники МЧС снова проверяют тульский ТЦ "Сарафан"

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-06T14:15:10+03:00

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Напомним, 3 ноября 2018 года, ТЦ "Сарафан" возобновил работу, не имея на то законных прав. Однако, на следующий день его вновь закрыли.

Как отмечают правоохранители, исполнительное производство в отношении комплекса до сих пор продолжается.

В УФССП поступило лабораторное заключение, что у ТЦ «Сарафан» устранены нарушения, которые были выявлены в ходе проверки. Данное заключение требует подтверждения от специалистов МЧС.

Для проведения окончательной проверки представители спасательного ведомства и судебные приставы выехали на место - в ТЦ "Сарафан".