Мэр Тулы призвал горожан не покупать продукцию сомнительного качества

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-06T14:10:12+03:00

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За прошедшую неделю в Туле были проведены рейды по торговле в неустановленных местах по адресам: пр. Ленина, улицы М. Горького, Пузакова, Октябрьская, Фрунзе, Д. Ульянова, Первомайская, Кауля, Оборонная, Демьянова, Староникитская.

В ходе проведенных мероприятий были установлены факты продажи продуктов питания в металлических и стеклянных банках, внешне напоминающих красную и черную икру, а также продажа живой рыбы.

Сотрудниками комитета ветеринарии по Тульской области составлено 7 протоколов по части 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

Инспекторами УАТН администрации города Тулы составлено 4 протокола за торговлю в неустановленных местах.

По результатам рейдов были добровольно демонтированы 10 нестационарных торговых объектов в Центральном и Советском округах города.

В ходе рейдов нелегальная продукция изымается.

Мэр Тулы Юрий Цкипури попросил уделить вопросу выявлению незаконных торговых точек и привлечению к ответственности нарушителей особое внимание.

- Речь идет о здоровье туляков, - подчеркнул градоначальник.

Юрий Иванович призвал жителей города быть внимательнее и не приобретать продукцию сомнительного качества.