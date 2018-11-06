Со стихийных свалок Тулы вывезли 2135 кубических метра мусора

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-06T13:50:39+03:00

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На минувшей неделе в Туле прошли работы по очистке дорог, тротуаров, остановочных павильонов и парковочных карманов от снега. Во время снегопада в ночь на 30 октября на улицы Тулы вышли 76 единиц техники и 109 рабочих. На обработку дорог было израсходовано 935 тонн песчано-соляной смеси и 224 тонны противогололедного реагента.

Проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок. Вывезено стихийных свалок общим объемом 2135 кубических метра.

В рамках проекта ОНФ на интерактивную карту свалок поступило всего 108 обращений. Ликвидировано 104 свалки, четыре на контроле, из них две свалки в п. Барсуки и на ул. Железнодорожной. Информация о еще двух свалках, поступивших на минувшей неделе, проверяются ОНФ. Это свалки в п. Барсуки и на ул. Столетова.

Управлением по благоустройству было проведено 12 выездных проверок. Замечания на контроле по очистке от мусора, листвы газонов, проезжих частей в Центральном переулке, на ул. Каминского, у разворотного кольца на ул. Ген. Маргелова.

Силами МКУ «Сервисный центр города Тулы» в рамках озеленения на минувшей неделе было высажено 97 деревьев – это туи, клен остролистный, белая акация. Еще 110 деревьев – сосны, липы и рябины предоставлены жителям для посадки в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Выполнены ландшафтные композиции по 4 адресам, высажены 1630 кустарников возле памятника В.Ф. Рудневу, на Московском шоссе, ул. Лейтейзена, ул. Октябрьской.

На текущей неделе запланирована посадка 78 деревьев по трем адресам: в сквере «Зенитка» на пр. Ленина, на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской и на набережной р. Упы, а также устройство ландшафтных композиций на 4 адресах, где будет посажено 1 620 кустарников, 310 многолетников. Композиции появятся на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской, пл. 50-й Армии, в сквере на ул. Октябрьской, в треугольнике по радиусу круга ул. Мосина, продолжатся работы по посадке тюльпанов в количестве 15000 штук на пл. Победы, а так же ул. Болдина, Тургеневской и Марата.