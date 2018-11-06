За неделю в Туле произошло 180 ДТП
Об этом сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков
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В период с 29 октября по 6 ноября 2018 года в ЕДДС Тулы поступило 7187 сообщений от граждан. В городе произошло 28 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.
За отчетный период на территории муниципального образования произошло 180 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 18 человек, погибших нет.
За минувшую неделю произошло 3 пожара.
Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 34 раза. В результате оказана помощь 58 гражданам, спасено 3 человека.