2018-11-06T13:10:10+03:00
Общество

За неделю в Туле произошло 180 ДТП

Об этом сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков
Виктория ЯКУШИНА
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В период с 29 октября по 6 ноября 2018 года в ЕДДС Тулы поступило 7187 сообщений от граждан. В городе произошло 28 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 180 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 18 человек, погибших нет.

За минувшую неделю произошло 3 пожара.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 34 раза. В результате оказана помощь 58 гражданам, спасено 3 человека.

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