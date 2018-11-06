В Туле подвели итоги первого месяца отопительного сезона 2018-2019

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-06T13:08:24+03:00

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В отопительный сезон Тула вошла без серьезных аварий. Все 179 котельных были пущены в установленный пятидневный срок с начала отопительного сезона.

Напомним, согласно постановлению главы администрации города Тулы, отопительный сезон стартовал 1 октября. Всего в Туле насчитывается 3056 домов с центральным отоплением. В течение 10 дней управляющие компании должны были отрегулировать внутридомовые системы отопления и довести тепло в квартиры туляков. Однако, ряд УК с этой работой справился плохо. В их адрес от жителей поступило наибольшее число нареканий. По поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова был составлен соответствующий рейтинг УК.

Со следующей недели стартуют собрания с жителями многоквартирных домов, на которых будут поднимать вопрос о работе УК. Жителям будут рекомендовать сменить недобросовестные компании.

Продолжают работать телефоны горячих линий с 8:00 до 20:00.

С начала отопительного сезона поступило 9165 обращений. Пик обращений пришелся с 2 по 9 октября. Сейчас в день принимается не более 50 звонков в день, отчитался Валерий Дорожкин.

В этом году по поручению главы администрации города с 24 сентября до официального старта отопительного сезона руководители учреждений социальной сферы, у которых имелась техническая возможность, могли подать заявки на подачу тепла. Все социальные объекты его получили в трехдневный срок. В следующем году подключать к теплу социальные объекты необходимо более оперативно, отметил Евгений Авилов. Так, в первый день пуска тепла, его должны получать до 70 процентов таких объектов. Евгений Авилов поручил проработать этот вопрос ответственным структурам.