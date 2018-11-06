2018-11-06T12:50:07+03:00
Общество

В Тульской области в ДТП пострадала школьница

Юлия КУДЫМОВА
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4 ноября в 13-00 в поселке Епифань на перекрестке улиц Тульская и Свободы 61-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Хендэ Солярис», под управлением женщины 1978 года рождения.

В результате ДТП с различными травмами госпитализированы пассажиры автомобиля «Хендэ», женщина 1972 года рождения и несовершеннолетняя девочка 2010 года рождения, которая в момент происшествия находилась на заднем сиденье автомобиля и была пристегнута штатным ремнем безопасности.

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