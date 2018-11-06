Пьяный туляк устроил ДТП, в котором пострадала трехлетняя девочка

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-06T13:03:51+03:00

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3 ноября в 17-10 на 208-м километре автодороги М-2 «Крым» в Щекинском районе Тульской области водитель 56-летний водитель автомобиля «УАЗ 37419» в состоянии алкогольного опьянения (0.843 мг/л) совершил столкновение с автомобилем «Мазда 3», под управлением девушки 1994 года рождения.

В результате ДТП различные травмы получила девушка. После оказанной медицинской помощи ее отпустили домой.

Двое пассажиров автомобиля «Мазда», женщина 1963 года рождения и несовершеннолетний пассажир, девочка 2015 года рождения, которая в момент происшествия находилась в специальном детском удерживающим устройстве – госпитализированы.