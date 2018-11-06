В Щекинском районе в ДТП пострадала женщина

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-06T12:39:55+03:00

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2 ноября в 20:30 на 36-м километре автодороги М-2 «Крым» (автоподъезд к г. Туле) в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП.

48-летний мужчина водитель автомобиля «Шевроле Нива» на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Киа Рио», под управлением женщины 1957 года рождения, движущемся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» с различными травмами доставлен в районную больницу, где после оказанной медицинской помощи отпущен домой.