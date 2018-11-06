В Туле задержали трех подозреваемых в краже из продуктовых магазинов

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-06T13:03:23+03:00

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По предварительным данным, двое 18-летних жителей Тулы и их 17-летний знакомый в течение одной ночи совершили кражи из двух продовольственных палаток. Повредив рольставни, они проникли внутрь торговых точек «Овощи-Фрукты» и «Хлеб» и забрали оттуда товары.

Злоумышленников в результате проведённых мероприятий задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Всех троих подозреваемых доставили для разбирательства. В отделе полиции «Зареченский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».