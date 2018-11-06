2018-11-06T13:03:23+03:00
Общество

В Туле задержали трех подозреваемых в краже из продуктовых магазинов

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

По предварительным данным, двое 18-летних жителей Тулы и их 17-летний знакомый в течение одной ночи совершили кражи из двух продовольственных палаток. Повредив рольставни, они проникли внутрь торговых точек «Овощи-Фрукты» и «Хлеб» и забрали оттуда товары.

Злоумышленников в результате проведённых мероприятий задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Всех троих подозреваемых доставили для разбирательства. В отделе полиции «Зареченский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей
За неделю в Туле произошло 180 ДТП
В Туле подвели итоги первого месяца отопительного сезона 2018-2019
В Туле водитель "Тойоты" вписался в столб
В Тульской области в ДТП пострадала школьница
Пьяный туляк устроил ДТП, в котором пострадала трехлетняя девочка
В Щекинском районе в ДТП пострадала женщина
В Туле объявлен Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области работает горячая линия для туристов
«Ростелеком» предложил тульскому бизнесу обновленное пакетное предложение «Быть в плюсе»
Евгения Спасская покинула пост заместителя прокурора Тульской области
Где 6 ноября в Туле не будет воды
Сборная Детской следж-хоккейной лиги заняла первое место на международном турнире Cruisers Cup-2018 в Канаде
В Тульской области сгорело дотла сено