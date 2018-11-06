2018-11-06T11:44:23+03:00
Общество

В Туле объявлен Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление в Туле проводится в трех номинациях:

— лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и/или прилегающих к ним территорий;

— лучшее новогоднее оформление торговых, торгово-развлекательных, развлекательных центров города;

— лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы.

Победителям в номинации «Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и/или прилегающих к ним территорий» назначаются денежными премии:

— 1 место – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

— 2 место – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;

— 3 место – 10 000 (десять тысяч) рублей.

В номинациях «Лучшее новогоднее оформление торговых, торгово-развлекательных, развлекательных центров города» и «Лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы» победители Конкурса представляются к награждению Почетными грамотами администрации города Тула.

Постановление

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей
За неделю в Туле произошло 180 ДТП
В Туле подвели итоги первого месяца отопительного сезона 2018-2019
В Туле водитель "Тойоты" вписался в столб
В Тульской области в ДТП пострадала школьница
Пьяный туляк устроил ДТП, в котором пострадала трехлетняя девочка
В Щекинском районе в ДТП пострадала женщина
В Туле задержали трех подозреваемых в краже из продуктовых магазинов
В Тульской области работает горячая линия для туристов
«Ростелеком» предложил тульскому бизнесу обновленное пакетное предложение «Быть в плюсе»
Евгения Спасская покинула пост заместителя прокурора Тульской области
Где 6 ноября в Туле не будет воды
Сборная Детской следж-хоккейной лиги заняла первое место на международном турнире Cruisers Cup-2018 в Канаде
В Тульской области сгорело дотла сено