В Туле объявлен Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-06T11:44:23+03:00

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Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление в Туле проводится в трех номинациях:

— лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и/или прилегающих к ним территорий;

— лучшее новогоднее оформление торговых, торгово-развлекательных, развлекательных центров города;

— лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы.

Победителям в номинации «Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и/или прилегающих к ним территорий» назначаются денежными премии:

— 1 место – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

— 2 место – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;

— 3 место – 10 000 (десять тысяч) рублей.

В номинациях «Лучшее новогоднее оформление торговых, торгово-развлекательных, развлекательных центров города» и «Лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы» победители Конкурса представляются к награждению Почетными грамотами администрации города Тула.

Постановление